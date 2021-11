Brot und Brötchen sind passé, Kuchen und Kekse wird es ab Dezember wieder geben: In Neustadt-Mardorf eröffnet Monika Zühlke ihre Kuchenmanufaktur. In dem Geschäft, in dem sie 30 Jahre als Ehefrau von Bäckermeister Torsten Lohrer hinter dem Tresen gestanden hat.