Mardorf

In Mardorf laufen die Vorbereitungen für das sechste Sommerfest am nördlichen Ufer des Steinhuder Meeres auf vollen Touren. Lokale Vereine und Institutionen richten unter der Regie des Dorfgemeinschaftsvereins die zweitägige Party aus. Die startet in diesem Jahr ein Wochenende später als gewohnt. „Aus or...