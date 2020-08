Ob es in der Vergangenheit wirklich so sittsam zuging, wie oft beschrieben, will Manfred Henze bei einer Lesung in Basse klären. Der Autor verspricht jedenfalls, dass „die Empörung und Entrüstung über die Gelüste und Triebhaftigkeiten von Oma und Uropa groß sein werden“. Seine Zuhörer dürfen gespannt sein.