Mandelsloh

50 Jahre, meint Manfred Henze, sind einen Glückwunsch wert. Damit überraschte der ehemalige Chef des Polizeikommissariats Neustadt die Kollegen der Polizeistation Mandelsloh, deren „Geburtsurkunde“ ihm just in die Hände geraten war.

Am 1. August 1970, weist der Zettel aus, ist die Mandelsloher Station eröffnet worden. „Einrichtungsverfügung“ nannte sich das, für Henze ist es die „Geburtsurkunde“. Zuvor gab es nur Einzeldienststellen. Den Zufall nahm der ehemalige Polizeichef zum Anlass und gratulierte den Kollegen Kai Schicketanz, Markus Werner und Frank Weidemann, die mittlerweile dort die Stellung halten, zum 50-Jährigen. Sie erfuhren erst durch Henze vom eigenen Jubiläum.

Einsatz: Scheibenwischer kontrollieren

Er selbst, erzählt Henze, habe als junger Schutzmann einmal aushilfsweise Dienst in Mandelsloh geleistet, gemeinsam mit zwei gestandenen Bereitschaftsbeamten – bei strömendem Regen und auf dem Rücksitz des VW-Käfers, der das Dienstfahrzeug war. „Zum Streifefahren gehörte damals die Überprüfung, ob die Leute ihren Scheibenwischer eingeschaltet hatten“, erinnert er sich. Diese Aufgabe überließen die beiden angesichts des Wetters gern dem jungen Kollegen, der seine langen Beine dafür auch noch jedes Mal aus der rückwärtigen Bank des Käfers herauswinden musste.

Auf den Tag genau vor 50 Jahren begann hier die Geschichte der Polizeistation Mandelsloh. Quelle: Beate Ney-Janßen

Henze hat das mit Humor genommen und drückt den Mandelsloher Kollegen die Daumen, dass die Polizeistation in Neustadts Nordkreis erhalten bleibt. In dem großen Gebiet des Nordkreises, sagt er, sei die Polizei vor Ort notwendig und werde gut frequentiert. Das solle so bleiben. Und Henze erinnert sich gern an den Kollegen Mannfred „Onno“ Behrens, der rund 40 der 50 Jahre in Mandelsloh Dienst tat, bis er 2016 in den Ruhestand ging.

Von Beate Ney-Janßen