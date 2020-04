Mandelsloher Landfrauen stellen Insektenhäuser auf

Welze/Büren/Averhoy

Man müsse sich in das Unvermeidliche fügen: Wie viele andere Vereine auch haben die Mandelsloher Landfrauen ihr geplantes Programm bis auf Weiteres abgesagt. In diesem Jahr hätten unter anderem die lange geplante Reise nach Sardinien sowie eine dreitägige Fahrt nach Thüringen angestanden. Diese sind nun auf das nächste Jahr verschoben. „Wir haben trotzdem noch einige Pläne für dieses Jahr“, sagt Irene Hornbostel, Vorsitzende der Landfrauen.

Einige Mitglieder haben sich etwa spontan bereit erklärt, bei einer Nähaktion aus eigenen Stoffresten Masken zu fertigen. Diese sollen Pflegediensten und Einrichtungen zugutekommen. Wer sich an der Aktion mit Stoffspenden beteiligen oder mitnähen möchte, kann sich bei Hornbostel unter Telefon (05072) 1273 und bei Anke Rave unter Telefon (0151) 44525572 melden. Stoffe müssen mindestens bei 60 Grad waschbar sein.

Insektenhäuser in allen 16 Vereins-Ortsteilen

Ein weiteres Thema des Vereins ist das Insektensterben. Als Schutzmaßnahme hat er die Aufstellung von Insektenhäusern in Angriff genommen. In den künstlichen Nisthilfen finden die Tiere Unterschlupf. Die ersten Häuser wurden bereits im vergangenen Jahr gebaut und sollen nun zum Frühlingsbeginn aufgestellt werden. Die ersten drei Behausungen hängen seit Februar in Welze, Büren und Averhoy. „Am Ende soll in allen 16 Ortsteilen, die zum Vereinsgebiet gehören, je eines aufgestellt werden“, sagt Hornbostel. Außer den acht Dörfern der Ortschaft Mandelsloh und den fünf der Ortschaft Helstorf gehören auch Averhoy, Büren und Wulfelade dazu.

Der Standortwahl komme dabei einige Bedeutung zu: Die Behausungen müssten an einem möglichst sonnigen Ort stehen, da die Larven genug Wärme zum Schlüpfen brauchten. Des Weiteren müsse für ausreichend Schutz vor der Witterung gesorgt werden. Die Häuser stünden deshalb entgegengesetzt zur vorherrschenden Windrichtung gen Süden ausgerichtet. Die Bürener Ortsvertreterin der Landfrauen, Hannelore Stannat, reichte nach Aufstellung des dortigen Insektenhauses die passende Stärkung: Bienenstich.

Von Alexander Plöger