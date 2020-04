Sie hatten es auf Zigaretten abgesehen: In Neustadt mussten Einbrecher ihr Diebesgut auf der Flucht zurücklassen. Die Polizei fahndete mit einem Hubschrauber nach ihnen. Kurios: In Hagen wurden in derselben Nacht zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen. Ein Zusammenhang zwischen den Taten bestehe aber eher nicht, heißt es.