Mandelsloh

Ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ereignete sich in der Nacht auf Sonnabend auf der Mandelsloher Straße. Gegen 0.55 Uhr wurde der Wache des Polizeikommissariats Neustadt ein Verkehrsunfall in Mandelsloh in Höhe der Straße Überm See gemeldet. Ein Kleintransporter war dort auf seiner Fahrt Richtung Dinstorf in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei überfuhr er eine Grünfläche, streifte mit der rechten Fahrzeugseite einen Baum und missachtete schließlich ein Vorfahrtszeichen.

Alkoholtest ergibt 1,63 Promille

Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers, eines 49-jährigen Mandelslohers, stellte die Polizei fest, dass dieser alkoholisiert war. Eine Überprüfung des Atemalkohols ergab einen Wert von 1,63 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobe angeordnet. Der Sachschaden beläuft sich nach Schätzung der Polizei auf etwa 5000 Euro.

Von Mario Moers