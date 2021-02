Mandelsloh

Auf einen kreativen, aber leider nicht zulässigen Führerschein sind Polizisten am Montag in Neustadt-Mandelsloh gestoßen. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an der Straße Steinhagen stoppten die Beamten einen 54-jährigen BMW-Fahrer. Dieser händigte ihnen seine Fahrerlaubnis aus. Die war aber ganz offensichtlich gefälscht.

Seit drei Jahren ohne Führerschein

Es handelte sich dabei um die Farbkopie eines Führerscheins, die auf eine EC-Karte geklebt worden war. Eine Überprüfung ergab, dass die Fahrerlaubnis des 54-Jährigen bereits 2017 entzogen wurde. Die Ermittler leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein und untersagten die Weiterfahrt. Außerdem beschlagnahmten sie den gefälschten Führerschein und fertigten eine weitere Anzeige wegen Urkundenfälschung. Gegen die Halterin des BMW wurde zusätzlich ein Strafverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Von Mario Moers