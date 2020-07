Familienfreundliche Abenteuer im Grünen verspricht ein Maislabyrinth, das in Kürze an der Bundesstraße 6 bei Neustadt-Schneeren eröffnen soll. Landwirt Stephan Ruhnow-Thieße bietet zum Einstand am 1. und 2. August dort Programm sowie Spezialitäten von Bison und Heckrind an.