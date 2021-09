Neustadt

Für die städtischen Abwasserbehandlungsbetriebe beginnt am Freitag, 1. Oktober, die Zeit des Mähens von Gräben. Anlieger solche Gewässer im Neustädter Land werden von der Stadt aufgefordert, einiges zu beachten.

Freie Zufahrten zu den Gräben sind das eine, was Anlieger gewährleisten müssen. Verpflichtet sind sie zudem, das Befahren ihrer Grundstücke mit Räum- und Mähgeräten zu dulden. Ab der oberen Böschungskante muss ein fünf Meter breiter Streifen befahrbar sein und defekte Zäune seien zu entfernen, teilt die Stadt mit. In der Vergangenheit sei es durch solche Querzäune zu erheblichen Maschinenschäden gekommen. Für sie könnten die Grundstückseigentümer in Regress genommen werden.

Bei Nichtbeachtung kein Schadensersatz

Für Schäden an bestellten Felder oder Querzäunen, an denen die Durchfahrten fehlten, könne hingegen kein Schadensersatz von der Stadt geleistet werden. Für Rückfragen steht Siegfried Linek, Technischer Leiter der Abwasserbehandlungsbetriebe (ABN), per E-Mail unter slinek@neustadt-a-rbge.de zur Verfügung. Die Arbeiten an den Gräben dauern bis Ende Februar 2022 an.

Von Beate Ney-Janßen