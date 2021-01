Mariensee

Livemusik und die Pandemie – das sind zwei Dinge, die dieser Tage nur schwer in Einklang zu bringen sind. Eine Ausnahme stellen allerdings die musikalischen Gottesdienste dar, die auch im Neustädter Land in mehreren Kirchen zu erleben sind. Ein ganz besonderes „Konzert“ konnten am Sonntag die Besucher der Klosterkirche Mariensee erleben, natürlich unter Einhaltung der gültigen Abstands- und Hygieneregeln – in der Klosterkirche ist schließlich viel Platz. Dort haben die Musiker Jan Katzschke ( Cembalo) und die Sängerin Charlotte Grabs (Alt) den Gottesdienst begleitet.

Die beiden brachten eine 35-minütige Komposition des Komponisten Hans Leo Haßler (1564 bis 1612) zur Aufführung. Es war ein besonderes Erlebnis in den Monaten des Lockdowns. Hervorragend war denn auch die Qualität dargebotenen Musik. Und irgendwie passte schließlich auch der Titel des ausgewählten Stücks zur Pandemie-Kultur: „Ich gieng einmal spatieren“.

„Das wohl großartigste Variationswerk der Spätrenaissance“

„Es ist das wohl großartigste Variationswerk der Spätrenaissance“, ordnete Katzschke das Programm kulturgeschichtlich ein. Den Text hatte er selbst in einem Dresdener Archiv ausfindig gemacht. Der Organist und Komponist Haßler war als Kapellmeister im Dienst des sächsischen Kurfürsten Christian II. in Dresden tätig. Geboren in Nürnberg als Sohn des Organisten Isaak Haßler konnte er in Venedig studieren. Zurück in der Heimat trat Haßler in die Dienste der Fugger in Augsburg ein und wurde Kapellmeister in Sachsen. Haßler gilt als ebenso bekannter wie bedeutender Komponist seiner Zeit. Das von Kotzschke ausgewählte Stück gilt als komplexes Werk, das an Johann Sebastian Bachs Goldbergvariationen heranreicht.

Das sind Katzschkes weitere musikalischen Pläne:

Das Kloster Mariensee öffnet seine Tür für eine musikalische Andacht. Quelle: Chadde

„Leider mussten wir die geplante Aufführung von Bachs Johannespassion am 28. März absagen“, berichtet Katzschke. Die Darbietung wird auf 2022 verschoben. Realisierbar erscheint dagegen die Orgelnacht Mandelsloh am 29. Mai 2021, ebenso wie eine Neuauflage der Sommermusiken im Juli und August und eine Bach-Kantate mit dem Kammerchor Neustädter Land am 26. September 2021 in Mariensee. Wer sich für den eingetragenen Verein Alte Musik im Neustädter Land interessiert, kann eine E-Mail an alte-musik-neustadt@web.de schreiben, um ihn zu fördern und über aktuelle Aktionen informiert zu werden.

Von Patricia Chadde