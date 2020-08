Neustadt

Das Altenzentrum St. Nicolaistift in Neustadt will seine an Demenz erkrankten Bewohner motivieren und fördern. Helfen soll dabei Clownin Sia – und für deren Finanzierung springt nun der Rotary Club ein.

Es sei ihnen eine Herzensangelegenheit, diese liebevolle Idee zu unterstützen, bekunden die Seniorenbeauftragten des Lions Clubs, Klaus Zimmermann, Gernot Feldmann und Georg Streibel. Von den Krankenkassen wird das Projekt nicht bezuschusst, die Rotarier springen jedoch gerne ein, als das Altenzentrum fragte.

Demenzkranke verstehen Corona-Einschränkungen oft nicht

Jeder sei seit Beginn der Corona-Pandemie Einschränkungen ausgesetzt, sagt der Pressesprecher des Clubs, Manfred Henze. Für Menschen mit Demenz sei die Situation jedoch noch belastender, da sie oftmals nicht verstehen würden, weswegen sie weniger Besuch erhalten, lieb gewonnene Begrüßungszeremonien ausbleiben und Menschen, die ihnen vertraut sind, auf Abstand gehen.

Diesen Brüchen will Clownin Siba entgegenwirken – sie will motivieren und mit ihren Auftritten die Demenzkranken zu eigentlich selbstverständlichen Dingen wie Reden, Essen und Bewegung motivieren. Auf dieses Publikum ist sie, die mit bürgerlichem Namen Sabine Voß heißt, als Sozialpädagogin mit einer Clown-Zusatzausbildung bestens vorbereitet. Auch die Clownin habe zunächst pausieren müssen, doch inzwischen seien die Besuche unter Einhaltung der Hygieneregeln wieder möglich, sagt Julia Hespe vom St. Nicolaistift.

Von Beate Ney-Janßen