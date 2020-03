Mariensee

Der Mittagstisch wird nur noch zum Abholen angeboten, die Öffnungszeiten sind verändert worden und einen Lieferservice hat der Dorfladen Mariensee neu im Angebot. Das Coronavirus macht auch vor dem kleinen Laden nicht halt. Hilfe für die Kunden und Schutz für die Mitarbeitenden stehen bei allen Veränderungen im Vordergrund.

Ältere Menschen und solche mit Vorerkrankungen hat das Team des Dorfladens im Blick mit seinem Lieferservice, der vorerst jeweils für donnerstags, 16 bis 18 Uhr, eingerichtet worden ist. Bestellt werden kann per Zettel im Briefkasten des Dorfladens, telefonisch unter der Nummer (0175) 9811492 sowie per E-Mail an bestellung@dorfladen-mariensee.de. Lieferkosten sollen zumindest vorerst nicht erhoben werden, zum Auslieferungsbereich gehören außer Mariensee auch Wulfelade, Empede, Basse und Büren. Die Bestellung soll allerdings mindestens einen Warenwert von 10 Euro haben, und Kunden sollten auch beachten, dass der Laden klein ist, nur wenig Vorratshaltung betreiben kann und deshalb keine „Hamster-Bestellungen“ angenommen werden.

Mittags wird nun die Tür geschlossen

Der Dorfladen selbst bleibt indessen zu den nahezu gewohnten Zeiten geöffnet: Montags, dienstags, donnerstags und freitags von 7 bis 18.30 Uhr, mittwochs und sonnabends von 7 bis 13 Uhr. Ab Montag, 30. März, wird allerdings von 13 bis 15 Uhr die Tür geschlossen. Wer zuvor dort zu Mittag gegessen hat, kann nun den Mittagstisch am Tag zuvor bestellen und sich dann zwischen 12 und 13 Uhr in eigenen Behältern abholen. In erster Linie, sagt das Team aus den Geschäftsführerinnen Renate Baulain, Nadja Bolte und Iris Lehnert-Finke, geht es ihnen um den Schutz ihrer Kunden und ihrer Mitarbeitenden. Ab sofort wird nur noch in getrennten festen Teams gearbeitet. Das bedingt unter anderem die Schließung zur Mittagszeit.

Von Beate Ney-Janßen