Neustadt

Organistin Miyoung Jeon verlässt Neustadts Liebfrauen-Gemeinde. Am Sonntag, 26. Juli, 10 Uhr, wird sie in einem Gottesdienst in der Liebfrauen-Kirche von Superintendent Michael Hagen verabschiedet. Für die Musikerin ist es nur ein kurzes Gastspiel in Neustadt gewesen. Seit Oktober 2018 hat sie als Organistin dort in Vertretung für Birgit Pape gewirkt, während diese in Elternzeit war.

Unbefristete Stelle folgt auf Liebfrauen

Einen bleibenden Eindruck hat die Frau aus Südkorea aber hinterlassen. Pastor Marcus Buchholz spricht von ihr als einer „begnadeten Organistin“, mit der sich alle gemeinsam freuen könnten, da sie nun eine unbefristete volle Stelle gefunden habe. Künftig wird das Orgelspiel von Jeon in Hessen zu hören sein, wo sie Dekanatskantorin im Dekanat an der Dill ( Lahn-Dill-Kreis) wird.

Anzeige

Außer den sonntäglichen Gottesdiensten begleitete sie Gruppen und Chöre wie etwa die Kantorei und die Kindersingschule. Und sie brachte mit den Kindern ein Musical rund um das Thema Arche Noah auf die Bühne der Liebfrauenkirche. „Unvergesslich wird Miyoung für viele in Liebfrauen und in der Kantorei bleiben“, sagt Superintendent Michael Hagen. „Wie sie immer wieder wie auch bei Gottesdiensten mit ihrem Orgelspiel die Gemeinde in den Bann zog.“ Hagen verabschiedet Jeon am Sonntag im Gottesdienst. Darin wird ein musikalischer Bogen von Komponist Nicolaus Bruhns mit dem Stück „Präludium in e-moll“ bis hin zu einem Song von Leonard Cohen gespannt.

Von Beate Ney-Janßen