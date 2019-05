Neustadt

Nach elf Jahren Leitung der Liebfrauen-Kita verabschieden die Liebfrauen-Kirchengemeinde und der Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf Friedlind Eichhorn im Gottesdienst am Sonntag, 19. Mai, 11 Uhr, in der Liebfrauenkirche. Die Kinder der Kita sowie die Erzieherinnen gestalten zusammen mit Pastor Marcus Buchholz und Superintendent Michael Hagen unter dem Motto „Abschied und Neuanfang“ den Gottesdienst. Friedlind Eichhorn wechselt nach gut 33 Jahren im kirchlichen Dienst in den Ruhestand, die Nachfolge in der Kita-Leitung sollen Jenny Sprung und Tina Lüer als Doppelspitze übernehmen.

Von Kathrin Götze