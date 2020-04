Lichtblicke in Corona-Zeiten: Profis setzen Neustadt in Szene

Neustadt

Ohne Partys und Feste liegt ihre Branche aktuell brach, beziehungsweise Aufträge brechen weg. Mit einer besonderen Aktion wollen Mitarbeiter der Veranstaltungsagentur MA Events und der Fotograf Jesse Wiebe den Neustädtern ein wenig Freude vermitteln. Unter dem Motto #neustadtstrahlt setzen sie nachts markante Orte in der Stadt mit bunter Beleuchtung in Szene – und veröffentlichen die professionell gefertigten Bilder dazu im Internet, stellen sie auch der Stadt und den lokalen Zeitungen zur Verfügung.

Wo soll es noch leuchten?

Zu den Beleuchtungs-Fotosessions können sie zwar nicht einladen, denn sie wollen ja nicht, dass Menschenmengen zusammenkommen. Dennoch wollen sie die Bewohner der Stadt an der Aktion auch beteiligen: Für die nächsten Fotoaktionen können die Neustädter über die Facebook-Seite von MA-Events Vorschläge machen, welche Orte im Neustädter Land noch auf diese Art in Szene gesetzt werden könnten. Beide Hauptakteure sind fest im Neustädter Land verwurzelt: MA-Betreiber Marc Berendsen hat seinen Firmensitz in Mardorf, Fotograf Wiebe lebt in Nöpke.

Löwenfigur ist Ort der ersten Session

Berendsen berichtet, die Aktion sei erst am Sonntag entstanden. In einem Gespräch mit Bürgermeister Dominic Herbst waren schnell die ersten Foto-Orte identifiziert. Einen Probetermin gab es am Dienstagabend mit der charakteristischen Neustädter Löwenfigur Zwischen den Brücken, die Beleuchtung am Klinikum am Mittwoch geriet dann schon zum größeren Projekt, bei dem die Techniker bis aufs Dach des Klinikums hinaufstiegen und auch Rettungswagen am Eingang der Notaufnahme ihr Blaulicht aufleuchten ließen.

Gänsehautbilder am Klinikum

„Da habe ich schon eine Gänsehaut bekommen – das war fast wie in einem Kindheitstraum“, erzählt Fotograf Wiebe beglückt. Dennoch vergaß er nicht sein professionelles Handwerkszeug, sorgte mit sieben- bis achtfacher Belichtung dafür, dass jede Ebene des Bildes optimal ausgeleuchtet ist. „Das sind praktisch manuelle HDR-Fotos“, sagt Wiebe. Die Abkürzung steht für High Dynamic Range, zu deutsch etwa Hochkontrastbild. Mit dieser Technik versuchen Fotografen, starke Helligkeitsunterschiede auszugleichen.

Weitere Orte sind schon geplant

Ihre nächsten Motive haben die Kreativen schon identifiziert, wollen in der nächsten Woche auch Liebfrauenkirche, Balneon und den IKN-Firmensitz beleuchten. „Wir freuen uns auch über Angebote von Kooperationspartnern“, sagt Wiebe. Oder eben die Vorschläge der Neustädter. Angedacht ist, zumindest zwölf Bilder zu erstellen, die später möglicherweise zu einem Neustadt-Kalender zusammengefasst werden könnten. All das hänge selbstverständlich auch von der Auftragslage und Freizeit ab. Wie lange die Krise noch andauere, könne schließlich derzeit noch keiner wissen, sagt Berendsen.

Die ganze Aktion solle ehrenamtlich laufen, als Geschenk an die Stadt, habe man sich vorgenommen. Auch wenn Aufträge wegbrächen und Einkommen fehle, komme man bisher noch über die Runden, versichert Berendsen. Seine Veranstaltungsagentur betreibe er nebenberuflich und mit viel Spaß. „Es ist, wie Jesse es bei der Aktion am Klinikum gesagt hat: Wir machen diesen Job vor allem deshalb, weil wir ihn lieben.“ Die Resonanz und der begeisterte Zuspruch auf allen Kanälen seien schon toll, sagt Fotograf Wiebe.

