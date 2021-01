Neustadt

Unter erschwerten Bedingungen hat das Gymnasium Neustadt den Lesewettbewerb der Sechstklässler ausgetragen. In der Vorrunde im November saßen die Mitschüler noch dick eingemummelt am offenen Fenster, während die Lesenden aus ihren Lieblingsbüchern vortrugen. Die Endrunde, die eigentlich für Dezember geplant war, verschoben die Organisatoren – die Teilnehmenden waren schon im Homeschooling.

Finale läuft per Videokonferenz

Im Januar fiel die Entscheidung, den Wettbewerb nicht weiter zu verschieben. Sonst hätten die Teilnehmer auf die weitergehenden Konkurrenzen auf Bezirks-, Länder- und Bundesebene verzichten müssen. Nach dem Motto „Jetzt erst recht“ liefen die Klassenwettbewerbe am Montag, 18. Januar, wie so Vieles im Schulalltag inzwischen per Videokonferenz. Franziska López-Schmidt überzeugte die Jury mit einem Auszug aus Joanne K. Rowlings Roman „ Harry Potter und der Stein der Weisen“ und entschied so den Wettbewerb der Regelschüler für sich.

Die Herdmanns schrecken den Schulleiter

Bei den Inklusionsschülern gewann Elmedin Salijaj mit Barbara Robinsons Buch „Achtung, die Herdmanns sind zurück“. Schulleiter Reinhard Sell, der zur Jury gehörte, zeigte sich beeindruckt von den Streichen der Herdmanns und gab zu, dass er sie lieber nicht als Schüler an seiner Schule hätte.

Im Februar werden beide Sieger zum Bezirksvorentscheid eingeladen. Auch dieser wird digital stattfinden, wie Anke Runschke ankündigt, die Fachobfrau für Deutsch, die den Wettbewerb organisiert hat. „Kein Problem für unsere medienerprobten Schüler“, sagt sie.

Von Kathrin Götze