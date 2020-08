Neustadt

Schulleiter Reinhard Sell hat im Schulausschuss im Juli Konzept und Raumprogramm für ein neues Gymnasium Neustadt vorgestellt. Nach der Sitzung im August, in der die Politiker sich dazu äußerten, sprach er mit HAZ-Redakteurin Kathrin Götze.

Herr Sell, sind Sie zufrieden mit dem Abstimmungsergebnis?

Anzeige

Nun ja. Es freut mich zunächst, dass sich die Politiker für die schnellere Variante der Ausschreibung aussprechen. Dies bietet die Möglichkeit zu einer zeitlich angemessenen, zügigen Weiterarbeit an dem Projekt. Was jedoch die Deckelung der Kosten angeht, mache ich mir Sorgen.

Weitere NP+ Artikel

Warum?

Ich kann mich an ein Gespräch nach der Ausschusssitzung im Juli erinnern, dort habe ich eine Schätzung für den Kostenrahmen in Höhe von 50 Millionen Euro vernommen. Woher jetzt diese 40 Millionen Euro kommen, erschließt sich mir noch nicht, zumal von der Verwaltung ja Vergleiche mit deutlich kleineren Schulen vorgestellt wurden, die vor Jahren schon fast ebenso viel oder sogar mehr gekostet haben.

Lesen Sie auch: Ratsmehrheit will Kostendeckel für Neubau des Neustädter Gymnasiums

Befürchten Sie, dass das Geld nicht ausreicht?

Das kann ich nicht beurteilen, obwohl auch ich die derzeitigen Kostensteigerungen im Baugewerbe kenne. Herr Lechner sagte mit Hinweis auf die Kostendeckelung, er traue sich nicht zu, in einem Konzept herumzustreichen, das in vielen Monaten Arbeit mit den fachlich kompetenten Mitgliedern der Schulgemeinschaft entstanden ist. Ebenso sehe auch ich unsere Kompetenz als Schule nicht darin, Baukosten zu sparen und an einzelnen Punkten dieses runden Gesamtkonzepts zu streichen. Würde man zum Beispiel damit anfangen, um Nebenräume zu feilschen, stört das im Ergebnis auch wieder den Betrieb. Zum besseren Verständnis: Jetzt haben wir nicht einmal einen Lagerraum für Mobiliar, welches wir demnächst austauschen wollen oder auch kurzfristig nicht benötigen. Unsere Kompetenz besteht darin, die pädagogischen Notwendigkeiten zu formulieren. Und wir erlauben uns - nicht zuletzt aufgrund unserer aktuellen Erfahrungen mit unserem momentanen Schulgebäude - auf eine angemessene Qualität der Bauausführung hinzuweisen.

Ist also keine Luft in Ihren Plänen?

Wir haben schon selbst darauf geachtet, dass wir sorgfältig mit Ressourcen umgehen. Aber ich fürchte, unser Konzept, welches Schule als Lern- und Lebensraum für die jungen Menschen und natürlich auch für die dort wirkenden pädagogischen Fachkräfte versteht, ist noch nicht in Gänze angekommen. Einfach einen quadratischen Block auf dem Grundstück des alten Hallenbads zu errichten, entspricht nicht unserem pädagogischen Raumkonzept. Unsere Planung ist eine andere, mit mehreren einzelnen Gebäuden, mit Freiraum dazwischen und viel Farbe und variierenden Formen. Die jungen Leute haben doch auch ein Empfinden für die Umgebung, in der sie lernen. Und an der Qualität möchte sicher auch niemand sparen.

Von Kathrin Götze