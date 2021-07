Neustadt

Dem bewegten Leben des französischen Sängers, Komponisten, Schauspielers und Botschafters Charles Aznavour widmet sich der Film „Aznavour by Charles“, den das Leinepark-Kino, Suttorfer Straße 8, am Dienstag und Mittwoch, 3. und 4. August, jeweils um 19.30 Uhr zeigt. Plätze müssen vorher reserviert werden.

Filmtagebuch eines Stars

Regisseur Marc di Domenico konnte für seinen Film zum größten Teil auf 8mm-Material zurückgreifen, das Aznavour im Laufe seines Lebens selbst aufgenommen und ihm 2017 zur Verfügung gestellt hat. Entstanden ist ein impressionistisches Filmtagebuch, in dem auch die bekannten Chansons des 2018 verstorbenen Weltstars nicht fehlen.

Plätze müssen reserviert werden

Aufgrund der Corona-Regelungen müssen Plätze im Kino unter Angabe der Kontaktdaten zwingend vorab reserviert werden. Dies ist jeweils bis 12 Uhr des Vorstellungstages auf www.cinema-neustadt.de, per E-Mail an reservierung@cinema-neustadt.de oder per Telefon unter (0152) 257 05556 möglich.

Von Alexander Plöger