Eine uralte Sage, umgemünzt auf die Moderne: Am Dienstag und Mittwoch, 15. und 16. September, jeweils um 19.30 Uhr, zeigt der Neustädter Filmclub das Drama „Undine“ im Cinema am Leinepark, Suttorfer Straße 8.

Deutsche Romantik, neu interpretiert

Regisseur Christian Petzold plant eine ganze Filmtrilogie über die Geschichten der deutschen Romantik. Mit dem ersten Film Undine nimmt er sich dem Mythos der gleichnamigen Wassergeistes an, doch verfrachtet den Stoff ins Berlin der Gegenwart: Die geheimnisumwobene Historikerin Undine, gespielt von Paula Beer, kämpft gegen den Fluch, nach dem sie ihren treulosen Liebhaber töten und selbst in die Tiefen des Wassers zurückkehren muss. Die Motive Liebe, Schönheit und Verrat sorgen für eine fesselnde Neuinterpretation. Beer gewann für ihre Undine-Darstellung bei der Berlinale 2020 den Silbernen Bären.

Plätze müssen reserviert werden

Aufgrund der Corona-Regelungen müssen Plätze im Kino unter Angabe der Kontaktdaten zwingend vorab reserviert werden. Dies ist jeweils bis 12 Uhr des Vorstellungstages auf www.cinema-neustadt.de, per E-Mail an reservierung@cinema-neustadt.de oder per Telefon unter (0152) 257 05556 möglich.

Von Alexander Plöger