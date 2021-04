Garbsen/Neustadt

Die Leinenetz, ein Tochterunternehmen der Ideenstadtwerke und Stadtwerke Garbsen, hat den ersten „Smart Meter“ eingebaut. Das intelligente Messsystem soll in Zukunft unter anderem den Stromverbrauch transparenter und für Endkunden über Web-Oberflächen und Apps abrufbar machen.

Für Leinenetz ist der Einbau der „Smart Meter“ noch aus anderem Grund wichtig: Die Energieversorger können damit anhand verschlüsselter Daten das Netz besser steuern. Dezentrale ökologische Stromerzeugung wie Windanlagen und immer stärkere Verbrauchsspitzen machten das nötig, teilt Steffen Schlakat von den Neustädter Ideenstadtwerken mit. Letztere entstünden vor allem durch Elektroautos, die beispielsweise in einem Straßenzug abends nach der Rückkehr von der Arbeit relativ gleichzeitig Strom aus dem Netz ziehen würden.

Private Haushalte werden später ausgerüstet

Die Leinenetz setzt zunächst den Einbau der Smart Meter in Haushalten mit einem Verbrauch von mehr als 6000 Kilowattstunden pro Jahr um. Das Premierengerät hat das Team um Projektleiter Rolf Haack in Garbsen in einem Verteilerkasten für Straßenlaternen eingebaut.

Einige Haushalte in Neustadt und Garbsen haben bereits ein Anschreiben mit der Wechselankündigung bekommen. Dabei handelt es sich aber kaum jemals um Privathaushalte, da sie diesen Stromverbrauch nur selten überschreiten.

