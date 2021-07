Neustadt

Der Energielieferant LeineNetz hat seinen „Gasschnüffler“ auf Tour geschickt. Jürgen Kaftan von der Firma Enermess hat die Aufgabe, Lecks in Gasleitungen ausfindig zu machen. In dieser Woche ist er in der Kernstadt, in Averhoy, Basse, Esperke, Helstorf, Metel, Otternhagen, Scharrel und Vesbeck unterwegs.

In jedem Jahr lässt LeineNetz das Gasrohrnetz und Erdgashausanschlüsse überprüfen, um selbst kleinste Leckagen frühzeitig zu entdecken. Rund 200 Kilometer sollen in Juli und August auf Sicherheit überprüft werden. Zu diesen Prüfungen gehören stets auch die Hausanschlüsse. Es kann also durchaus sein, dass Gasschnüffler Kaftan ohne Anmeldung private Grundstücke betritt. LeineNetz hofft auf Verständnis der Bewohner.

Von Beate Ney-Janßen