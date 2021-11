Neustadt

Länger und länger wurde am Montagmorgen die Schlange vor dem Neustädter Impfzentrum. Es waren vor allem Senioren, die ihren Impfschutz aus dem Vorjahr mit einer dritten Impfung wieder auffrischen lassen wollen. Obwohl das Gesundheitsamt der Region dazu rät, vor der Wiederauffrischung zuerst mit dem Hausarzt zu sprechen, kamen die meisten Senioren am Montag auf eigene Initiative. „Wir raten den Menschen, sich erst mit dem Hausarzt zu besprechen, aber wir schicken auch niemanden weg“, sagt Hergen-Herbert Scheve, Fachbereichsleiter Gesundheit bei der Region Hannover. In der Praxis war die fehlende Vorauskunft am Montag also kein Problem.

2. Station im Neustädter Impfzentrum: Auch bei der Auffrischungsimpfung erfolgt ein Arztgespräch. Quelle: Mario Moers

Beliebter Booster

Die Region Hannover bietet seit Mitte Oktober Auffrischungsimpfungen an. Für die Boosterimpfung im Neustädter Impfzentrum gilt kein festgeschriebenes Mindestalter. Die ständige Impfkommission empfiehlt die Auffrischung derzeit für Personen über 70 Jahre, immungeschwächte Menschen und solche, die den Johnson und Johnson Vektorimpfstoff bekommen haben – allerdings frühestens sechs Monate nach der ersten vollständigen Impfung.

Region startet Impfoffensive Zeitgleich mit dem Impfzentrum hat Neustadt am Montag ein Impfzentrum in Burgdorf den Betrieb aufgenommen. Auch hier gab es eine starke Nachfrage zum Auftakt. Dezentrale Impfzentren und mobile Impfteams sind Strategie, mit der die Region Hannover nach Schließung des zentralen Impfzentrums am Messegelände die wachsende Nachfrage nach Boosterimpfungen bewältigen will. In den kommenden Wochen sollen weitere Impfzentren in Laatzen, Langenhagen, Barsinghausen und Garbsen folgen. Regionspräsident Steffen Krach hat angekündigt, die Zahl der mobilen Impfteams von derzeit acht auf 16 zu erhöhen. „So gewährleisten wir, dass Menschen dort auch tatsächlich eine Anlaufstelle finden, wenn sich das Angebot herumspricht“, berichtet Gesundheitsdezernentin Cora Hermenau. Das Angebot des Gesundheitsamts ergänzt die Möglichkeit der Impfung bei einem Hausarzt. In Niedersachsen ist es bereits seit August möglich, sich eine Wiederauffrischung bei seinem Arzt zu besorgen.

Auch einige Mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen standen am Montag an für den Booster. Erst- oder Zweitimpfungen werden auch verabreicht, waren allerdings zumindest zum Auftakt deutlich weniger gefragt. Pünktlich um 10 Uhr wurden an der Marktstraße, wie geplant, die ersten Spritzen gesetzt. „Der Impfstoff ist da, die Ärztin auch, es kann losgehen“, freute sich Stadtsprecherin Nadine Schley über den reibungslosen Auftakt.

Zügiger Ablauf

Zur Galerie Am Montag hat das Impfzentrum in Neustadt geöffnet. Insgesamt plant die Region Hannover gerade vier dezentrale Einrichtungen in Neustadt, Laatzen, Burgdorf und Springe.

Tatsächlich geht es in dem kleinen Ladenlokal Schlag auf Schlag. „Sie kennen das ja schon, hier eintragen“, empfängt eine Mitarbeiterin die ersten Impfwilligen. Insgesamt acht Helfer, darunter eine Ärztin, sorgen für einen nahtlosen Ablauf in vier Schritten: Registrierung, Arztgespräch, Impfen und Ruhebereich. Dabei wird es mitunter etwas eng in dem durch improvisierte Raumtrenner geteilten ehemaligen Schuhladen. „Wenn es bei solchen Schlangen vor der Tür bleiben sollte, müssten wir gegebenenfalls personelle Verstärkung anfragen, um das Nadelöhr Arztgespräch zu entzerren“, so die Stadtsprecherin. Wer einmal an der Reihe ist, hat es dafür schnell hinter sich. Der Ablauf im Lokal ist zügig, die Stimmung gut. „Wo kann ich denn meinen Gutschein für das Frühstück bei Plinke abholen?“, scherzt Impfempfänger Friedhelm Heitmüller mit der Ärztin.

Gibt es ausreichend Parkplätze?

4. Station im Neustädter Impfzentrum: Der Ruhebereich Quelle: Mario Moers

Einen Engpass bei den Parkplätzen befürchtet Bürgermeister Dominic Herbst aber nicht. „Heute nutzen die Leute wahrscheinlich die erste Chance, es wird sich einpendeln“, so Herbst. Sollte der Andrang im Neustädter Impfzentrum in den kommenden Wochen auf hohem Niveau bleiben, könnte schon bald die Fläche des gerade abgerissenen ehemaligen Möbellagers hinter dem Bahnhof für Entlastung sorgen. „Wir gehen davon aus, dass dort schon zum Jahresende vorübergehend 70 Parkplätze entstehen“, so Herbst.

Das Impfzentrum Neustadt an der Marktstraße 32 ist montags bis freitags jeweils von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Verimpft wird das Vakzin von Biontech. Erst-, Zweit und Boosterimpfungen sind möglich. Minderjährige müssen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sein oder eine schriftliche Einverständniserklärung mitbringen.

Von Mario Moers