Eilvese/Hagen

Nur noch wenige Wochen, dann sind die ersten Zwiebeln aus Neustädter Ackerkultur erntereif. In diesem Jahr haben sich zwei Betriebe erstmals an dem würzigen Gemüse versucht. Auf einem Feld bei Eilvese wachsen die Bio-Zwiebeln der Bio Leineland-Gemeinschaft. Und bei Borstel hat Familie Hahn aus Hagen die Ackerknollen im konventionellen Anbau kultiviert. Dabei habe man auch „immer mal spekuliert“, was der andere machte, berichtet Daniel Magers von Bio Leineland, außerdem Erfahrungen per Telefon ausgetauscht. Im ersten Jahr einer neuen Kultur lerne man eben viel – und letztlich unterschieden sich die Lernprozesse nicht allzu stark, sagt Volker Hahn.

Bio-Anbau erfordert mehr Pflege

Bei der Bewirtschaftung sind allerdings einige Unterschiede zu erkennen: Weil im Bio-Anbau keine Herbizide zugelassen sind, braucht die Kultur dort deutlich mehr Pflegeaufwand. Magers und seine Kollegen lösen das Problem mit neuer Technologie. Auf ihren Rüben- und jetzt auch Zwiebeläckern bringt der Landwirtschaftsroboter Farmdroid die Saat aus und hackt in den ersten Wochen das Beikraut. Das muss gründlich geschehen, denn die Pflänzchen entwickeln sich zuerst langsam, werden rasch von Lichtkonkurrenten wie der Ackermelde überwuchert.

Auf dem Bio-Acker wachsen die Zwiebeln in Bündeln. So kann in der ersten Phase der Roboter das Beikraut entfernen. Quelle: Kathrin Götze

Dafür ist es praktischer, die Saat immer so zu setzen, dass die Zwiebeln bündelweise wachsen, statt in Reihen wie auf dem Borsteler Acker. Sieben auf einen Streich kommen nun jeweils aus dem Boden und bilden ein Bündel.

Inzwischen steht das Grün auf beiden Äckern kniehoch, und die Knollen runden sich. Die ersten Halme knicken auch schon ab. „Das ist das Zeichen, dass sie bald erntereif sind“, sagt Magers. Schicht für Schicht wächst das Grün aus der fleischigen Knolle heraus, sie entsteht letztlich aus Verdickungen der Blätter. Geerntet wird daher in zwei Schritten. Erst fährt ein Roder über den Acker, kappt das Grün und legt die Zwiebeln auf dem Boden ab. Dort sollen sie noch einige Tage trocknen, insbesondere die Schnittstellen müssen gut abtrocknen, damit keine Keime eindringen können. Erst nach einigen Tagen werden die Zwiebeln dann eingesammelt – so lange sei Trockenheit und Sonnenschein erforderlich. „In Großbetrieben werden die Zwiebeln begast und bei 30 Grad per Heizung getrocknet“, sagt Hahn, „aber das kann auch die Sonne übernehmen.“

Zwiebeln trocknen auf dem Acker

Bei 2 Grad Celsius und trocken gelagert hielten sich die Zwiebeln dann gut und gern ein Jahr, sagt Magers. Seine Ernte – er hofft auf bis zu 120 Tonnen Zwiebeln – gibt es dann in den Automaten der Bio Leineland in Empede und Eilvese zu kaufen, außerdem in den Geschäften des Vertriebsnetzes, bei Edeka, Famila und Rewe sowie im Dorfladen Mariensee. „Wir versuchen, den gleichen Preis zu kalkulieren wie die Großhändler“, sagt Magers. Der liegt für die Bio-Zwiebeln bei 2 Euro für 750 Gramm. Dass sie mehr kosten als die konventionell erzeugten, erkläre sich aus der vielen Handarbeit. „Schon das Saatgut kostet uns das Doppelte.“

Auf Hahns Acker wachsen auch rote Zwiebeln. Quelle: Kathrin Götze

Bei Hahns gibt es die Zwiebeln – weiß und rot – im Selbstbedienungshofladen in Hagen. Ein Händler habe auch schon zugesagt, Überschüsse abzunehmen, berichtet der Landwirt. Mit den örtlichen Lebensmittelmärkten sei er noch im Gespräch. Die Vermarktung müsse sich immer erst einspielen. Er habe schon lange vorgehabt, auch Zwiebeln anzubauen, berichtet der Hagener. Den Anstoß, es nun auch auszuprobieren, hätten letztlich seine Kinder gegeben.

Junge Generation setzt neue Impulse

Johannes (25), Rebecca (21) und Christoph Hahn (17) interessieren sich allesamt für Landwirtschaft, der älteste Sohn ist auch schon offiziell in den Hof eingestiegen, wie der Vater erfreut berichtet. Die neue Generation setzt auf dem bisherigen Schweine- und Kartoffelhof mit Hühnermobilen und einigen neuen Kulturen frische Akzente. „Zwiebeln passen gut in die regionale Vermarktung“, sagt Rebecca Hahn, die beim Ortstermin auf dem Feld dabei ist. Etwas schwerer habe es eine andere Kultur gehabt, die die Familie auf Wunsch der Tochter erstmals ausprobiert hat: „Für die Süßkartoffeln war es in diesem Jahr einfach zu kühl.“

Von Kathrin Götze