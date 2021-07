Schneeren

Ein Maislabyrinth an der Bundesstraße 6 nahe Schneeren soll vom Wochenende an bis November zum Verlaufen im Grünen einladen: Landwirt Stephan Ruhnow-Thieße hat gemeinsam mit Sohn Mika wieder einige Schneisen in sein Maisfeld gegenüber der Gaststätte Schneerener Krug an der gleichnamigen B-6-Ausfahrt geschnitten.

„Insgesamt waren wir da bestimmt zwei Tage im Gange“, sagt der elfjährige Mika. Rund 20.000 Quadratmeter Fläche galt es zu bearbeiten. „Ich schätze, das ganze Labyrinth bringt es auf rund zwei Kilometer Streckenlänge“, sagt Ruhnow-Thieße – bei der Vorbereitung habe er sich sogar schon selbst einmal darin verlaufen. Gut drei Monate lang können nun Besucher zum Vergnügen das Labyrinth erkunden. Nach dem Erfolg des vergangenen Jahres hat der Landwirt diesmal noch einiges am Konzept verfeinert.

Die Pflanzen sind aktuell schon deutlich über mannshoch und können so auch Erwachsenen auf der Suche nach dem Ausgang zum Verhängnis werden. Diesmal hat Ruhnow-Thieße das Maisfeld mit einem Streifen Sonnenblumen verziert – ein kleines Kürbisfeld für die Halloween-Tage sei aber leider nicht angegangen, berichtet er.

Irrgartenlauf im Kerzenschein

Am Sonnabend und Sonntag, 31. Juli und 1. August, eröffnet das Labyrinth mit allerhand Spiel, Spaß und Verköstigung. Am Sonnabend geht es um 18 Uhr los, geboten werden dann Kerzenbeleuchtung ab Einbruch der Dämmerung, Planwagentouren zu Ruhnow-Thießes Bisons und ein ganz spezielles Kuhfladen-Roulette. Besonders findige Besucher können zusätzlich an einem Quiz teilnehmen – die Antworten sind in den Gängen zwischen den Maisreihen versteckt. Am Sonntag startet die Sause am Feld bereits um 11 Uhr. Dann warten die Gastgeber mit einer Heuburg, Marktständen und passender Kulinarik auf.

Die Heuburg am Rand des Irrgartens soll in den nächsten Tagen noch ein wenig wachsen. Quelle: Mirko Bartels

Bison und Heckrind direkt vom Grill

Wer mag, kann die besten Teile der Tiere am Sonntag auf dem Teller genießen: Es soll Spezialitäten von Bison und Heckrind aus der Schneerener Zucht direkt vom Grill geben. Die stilechte Zubereitung übernimmt Frank Kruse. Getränke und am Sonntag auch Kaffee und Kuchen gibt es vom Team des Gasthofs Schneerener Krug. Für Mitte August plant Ruhnow-Thieße noch eine Open-Air-Disco, Ende Oktober soll es einen speziellen Halloweenabend geben. „Natürlich alles nur, wenn es möglich ist“, sagt der Landwirt.

Auch an das Drumherum hat Ruhnow-Thieße gedacht: „Weil der Andrang letztes Mal so groß war, haben wir Extraflächen zum Parken für die Besucher angelegt“, sagt er.

Von Mirko Bartels