Welze

20 Liter Wasser säuft ein Highlandrind jeden Tag. Nun hat die Landwirtsfamilie von Arndt und Silke Beermann nicht nur ein Exemplar auf ihrer Weide in Wetze stehen – sondern 50. Die derzeitige Kälte macht den Tieren zwar nichts aus. Bei den Wasserleitungen, die ihre Tränke versorgen, sieht das allerdings aus. Wegen der Minusgrad musste die Familie die Leitung kappen, da sie sonst zu platzen droht. Jetzt werden die durstigen Rinder per Hand mit Wasser versorgt. Für ihre Halter bedeutet das einiges an Mehrarbeit. Und die hört bei den Highlandern nicht auf.

Nun muss täglich ein Familienmitglied mehrmals am Tag einen Tausend-Liter-Kanister zur Rinderweide fahren. „Erst klopfen wir das Eis aus den Wannen, dann füllen wir frisches Wasser nach“, sagt Arndt Beermann. „Zum Glück sind die Tiere genügsam“, sagt der Tierhalter. Milchkühe bräuchten locker die vierfache Menge Trinkwasser am Tag.

Verschneite Arbeitswege

Schnee und Eis bedeuten für die Familie mehr Arbeit. „Morgens schippen wir, damit wir erst mal die Arbeitswege frei bekommen“, sagt Landwirtin Silke Beermann. Zwei Personen sind damit gut eine Stunde schwer beschäftigt, so die Erfahrung der letzten Tage. Und auch nicht alle Tiere sind vom Wetter begeistert. Beermanns 40 Freilandmasthähnchen halten das zwar aus, aber Schnee finden sie doof. Den Auslauf ignoriert das Federvieh und hockt lieber im Stall. Bis zum Schlachttermin Anfang März benötigt die Hühnerschar zwei Eimer Wasser täglich. Auch die müssen jetzt getragen werden. „Der Stall liegt zum Glück nah am Haus, da ist der Weg nicht so weit“, sagt Silke Beermann.

Die Schweine der robusten Rasse Duroc kommen mit den niedrigen Temperaturen gut zurecht. Die Tiere können frei entscheiden, ob sie sich unter freiem Himmel oder im Stall aufhalten wollen. Quelle: privat

Strohschütte wärmt die Schweine

Beermanns halten auch Schweine. „Im Ferkelstall haben wir 27 Grad, bei den Muttertieren 18 Grad“, sagt Silke Beermann. Die Wärme bekommt er von der nahe gelegenen Biogasanlage, weshalb das Trinkwasser auch weiter fließt. Aber auch hier sorgt das Wetter für Komplikationen: der Tierfuttertransporter steckt fest. Die Lieferung für den kommenden Tag verschiebt sich. „Normaler weise liefern die binnen 24 Stunden. Wenn ich länger als 72 Stunden auf das Futter warten muss, bekomme ich ein Problem“, so der Landwirt.

Damwild ist immer draußen

Auch das Damwild ist die Witterung gewohnt. Beermanns füttern Heu zu und sorgen für ausreichend Trinkwasser. Quelle: privat

Glatte und verschneite Wege

Weniger Probleme bereitet den Beermanns die Damwildhaltung, auch wenn das Tor zum Gatter dauernd einfriert. Die 40 Damwildkühe- und Kälber bekommen täglich frisches Heu. Aber: „Die Wege sind verschneit und glatt und alles ist aufwändiger als gewöhnlich, von Wasser bis Heu fahren“, sagt Arndt Beermann. Die Welzer haben ihre Freilandhaltung stark ausgebaut, um für den eigenen Hofladen ein breit gefächertes Sortiment anbieten zu können. „Derzeit macht das wirklich sehr viel Mühe“, sagt Silke Beermann über die winterlichen Anstrengungen.

Immerhin springt ihr Trecker problemlos an. Wie die Tierversorgung auf dem Hof vor Einführung von Maschinen lief, wollen sie sich jetzt lieber nicht ausmalen. Allerdings fütterte man in der vorindustriellen Zeit auch nicht so viele Tiere im Winter durch. Die Beermanns freuen sich bereits auf den Frühling.

Von Patricia Chadde