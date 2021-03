Die Landfrauen aus Nöpke und Borstel feiern im März 50-jähriges Bestehen. Obwohl sie auf ein großes Jubiläumsfest erst einmal verzichten müssen, blicken sie positiv in die Zukunft.

Im Dezember verteilte der Vorstand des Landfrauenvereins 86 weihnachtliche Blumengrüße an die Vereinsmitglieder in Nöpke und Borstel. Irmgard Hormann (von links), Sabine Schiller, Rita Liefer und Hanna Logé sowie Andrea Heidemüller (nicht im Bild) überreichten die Sträuße persönlich an den Haustüren. Quelle: privat