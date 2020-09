Neustadt

Die Corona-Pandemie hat die Planungen der Landfrauen Mandelsloh in diesem Jahr wie bei vielen anderen Vereinen durcheinandergewirbelt – seit Mitte März haben die engagierten Damen alle Termine abgesagt. Trotzdem haben sie erfolgreich Spenden gesammelt. Nun konnten sie 800 Euro an das Team vom Wünschewagen Niedersachsen übergeben und damit Menschen helfen, ihren letzten großen Wunsch Realität werden zu lassen. Der Wagen ist ein speziell umgebauter Krankenwagen, der für die besonderen Bedürfnisse der Reisenden angepasst ist. Er bietet Platz für eine Begleitperson und einen Panoramablick nach außen.

Nähen für den guten Zweck

„Das Geld stammt im wesentlichen aus zwei Quellen“, sagt Vorsitzende Irene Hornbostel. Zum Einen haben die Vereinsmitglieder bei ihrer letzten Veranstaltung mit dem Titel „Gärtnern beginnt im Kopf“ bereits Anfang März ihre Gäste um Spenden gebeten, zum Anderen waren die Damen auch in der Pandemie fleißig: Sie haben mehr als 1000 Behelfsmasken genäht. „Wir haben uns an der bundesweiten Aktion ,Landfrauen helfen’ beteiligt“, sagt Hornbostel. Für Julia Meisenburg vom Team Wünschewagen ist das eine schöne Überraschung. Die Landfrauen hatten ihr Spendengeld an eine Wäscheleine gehängt und übergeben.

Anzeige

Während der Pandemie haben die Landfrauen sich bemüht, das Vereinsleben im Rahmen der Möglichkeiten fortzuführen: „Die Vorstandsitzungen und Arbeitstreffen finden bei viel frischer Luft und mit genügend Abstand statt“, sagt Hornbostel. Man bringe dieser Tage die Mitgliederverwaltung per EDV-Vereinsmanager auf den neuesten Stand und führe jüngere Landfrauen in die Materie des Vereins ein.

Von Mirko Bartels