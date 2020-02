Land ermöglicht barrierefreien Ausbau von acht Bushaltestellen

Neustädter Land

Mehr und mehr Bushaltestellen im Neustädter Land werden barrierefrei ausgebaut. Für dieses Jahr hat die Stadt acht Stationen in den kleineren Dörfern ausgewählt. Grunderneuert werden Im Dorn in Averhoy, Dorf in Luttmersen, Am Westertore in Brase und alte Dorfstraße in Bevensen – jeweils für beide Richtungen. Im vergangenen Jahr waren Haltestellen in Amedorf, Esperke, Himmelreich, Schneeren und Stöckendrebber ausgebaut worden.

Die beiden Neustädter Landtagsabgeordneten, Wiebke Osigus ( SPD) und Sebastian Lechner ( CDU), teilten mit, dass sich das Land mit 75 Prozent der Kosten an diesen Baumaßnahmen beteiligt. Laut Lechner kostet der Umbau der acht Haltestellen knapp 318.000 Euro. Sie werden mit einem Hochbord ausgestattet, um einen ebenerdigen Einstieg zu ermöglichen, bekommen außerdem Signalstreifen zur Orientierung für blinde und sehbehinderte Fahrgäste. Insgesamt investiere das Land in diesem Jahr mehr als 95 Millionen Euro in den öffentlichen Personennahverkehr, so die Abgeordneten.

Von Kathrin Götze