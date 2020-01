Der Kunstverein unterstützt Nachwuchskünstler in Neustadt. Die Vorsitzende des Vereins, Rita Steinbach-Spenhoff, hat am Freitag eine Spende der Artothek an die Leiterin der Jugendkunstschule, Gabriela Ulrich-Pfeifenbring, übergeben. Mit dem Geld soll unter anderem ein Projekt finanziert werden.