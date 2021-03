Neustadt

Zahlreiche Süßigkeiten und andere Leckereien haben die Neustädterinnen und Neustädter für die Mitarbeitenden in den Pflegeheimen der Stadt gespendet. Ulrike Reichel vom Süßen Kaufhaus, Doris Dräger vom Eine-Welt-Laden und Madeleine Göcke vom Haushaltswarengeschäft Lebensart hatten dazu aufgerufen. Göcke hatte von der Aktion gehört und fand sie so gut, dass sie mitmachte.

Jetzt haben die drei Sammlerinnen die Spenden überreicht – zunächst einmal symbolisch an Julia Hespe vom Nicolaistift. Sie sollen gerecht an die Angestellten der fünf Seniorenheime in der Kernstadt verteilt werden. Neben dem Pflegepersonal sollten auch die Mitarbeitenden aus Reinigung, Küche und weiteren Bereichen bedacht werden.. „Es tut uns leid, dass wir die Altenheime in den Dörfern nicht berücksichtigen konnten“, sagt Dräger, „es gibt so viele Mitarbeiter.“ Man sei aber immer offen für weitere Aktionen.

Von Kathrin Götze