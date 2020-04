Kunden spenden Süßigkeiten für Klinikmitarbeiter

Neustadt

Ulrike Reichel vom Süße Kaufhaus und Marie-Theres Crone vom Weltladen freuen sich über großherzige Kunden. Wer zum Ostereinkauf vorbeischaute, bekam die Möglichkeit, auch die Mitarbeiter des Krankenhauses in Neustadt zu bedenken. Ob ein Osterei für 50 Cent in die bereitgestellten Tüten wanderte oder fair gehandelter Kaffee für 10 Euro – jede Spende war willkommen. „Die Kunden fanden die Idee richtig gut“, sagte Weltladen-Mitarbeiterin Doris Dräger.

So kam eine stattliche Sammlung an Aufmerksamkeiten zusammen, die Kinderklinik-Chefarzt Axel Teichmann am Karsonnabend in Empfang nahm. „Ich habe mir viele Gedanken um die gerechte Aufteilung gemacht“, berichtete der Arzt. Denn es war ausdrücklicher Wunsch der Spender, dass bei der Verteilung ebenso an die Reinigungskräfte und die Mitarbeiter vom Empfang gedacht wird wie an die Bürokräfte, Pfleger und Ärzte.

Spendensammler können sich Wiederholung vorstellen

„Wir wollen nicht übertreiben. Aber zu Weihnachten kann ich mir eine Wiederholung dieser Form der Spendensammlung sehr gut vorstellen“, sagte Reichel. Eine Idee, wer dann Begünstigter werden soll, hatten die Ladenbetreiberinnen ebenfalls. „Wir denken da an die Seniorenheime“, sagte Crone. Sie weißt zudem auf die derzeit reduzierten Öffnungszeiten des ehrenamtlich betriebenen Geschäfts hin. „Wir haben montags bis sonnabends von 10 bis 13 Uhr geöffnet, da unsere älteren ehrenamtlichen Helfer aktuell nicht bei uns im Einsatz sein können“, sagte sie.

Von Patricia Chadde