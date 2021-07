Neustadt

„Stellen sie Anträge, ich will das Geld nicht behalten“ – Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) appellierte am Donnerstag bei einem Besuch der Kooperativen Gesamtschule (KGS) in Neustadt an alle niedersächsischen Kommunen und Schulen, das Geld aus dem Digitalpakt abzurufen. Noch sei man weit entfernt von dem Ziel, bis Ende des Jahres die Hälfte der insgesamt 522 Millionen Euro die landesweit zur Verfügung stehen, auch zu vergeben. Lediglich 22 Prozent seien bislang gebunden. Ein bekanntes Beispiel für die Zurückhaltung einiger Kommunen ist die Landeshauptstadt. Hannover hatte im Juni noch keinen Cent aus dem Topf beantragt – die Verwaltung kritisiert das Antragsverfahren als zu kompliziert. Auch Neustadt hielt sich länger zurück. Die Verwaltung ließ erst alle Schulen in Ruhe ihren jeweiligen Bedarf ermittelt, um keine überstürzten Anträge zu stellen.

Neustadt vorbildlich

Die KGS-Schüler Toby Bartholomay (links) und Alexander Holzhausen sehen im letzten Jahr deutliche Fortschritte bei der Digitalisierung ihrer Schule. Quelle: Mario Moers

Für die elf Grund- und drei weiterführenden öffentlichen Schulen in Neustadt sind insgesamt rund 2,14 Millionen Euro vorgesehen. Kultusminister Tonne überreichte Schulleiter Burkhard Jonck und Bürgermeister Dominic Herbst symbolisch Förderbescheide über insgesamt 220.000 Euro. Mit dem Geld wurde bereits im Frühjahr die Netzwerk-Infrastruktur der Schule ausgebaut. Weitere Anträge zur Anschaffung von Beamern und digitalen Tafeln sind bereits gestellt. Insgesamt kann die KGS 670.000 Euro aus dem Digitalpakt beantragen. „Genau wie es hier läuft in Neustadt, dass die Anträge auch in Tranchen gestellt werden können, nicht nur alles auf einmal, ist vorbildlich“, sagte Tonne.

Wie das Digitalpakt-Geld an der Basis wirkt, können die KGS-Schüler bereits täglich erleben. „Zum Anfang des letzten Schuljahres funktionierten Internet und W-Lan nur schleppend. Mit dem Ausbau und Glasfaser-Anschluss im April haben wir nun stabile Verbindungen“, berichtet Oberstufenschüler Toby Bartholomay (18). Ihn stört allerdings, dass er selbst zwar schon überwiegend mit dem Tablet lernt, die Lehrer ihm aber immer noch Papier in die Hand drücken: „Das muss ich dann erst einscannen.“

Die SV-Vertreter Aeyna Özdemir (von links), Jari Herpik und Lina Eitner übergeben Kultusminister Grant Hendrik Tonne ein preisgekröntes Nachhaltigkeits-Kochbuch, dass die Schülervertretung in diesem Jahr erstellt hat. Quelle: Mario Moers und Mirko Bartels

Bündnis für Digitalisierung

Eine größere Überraschung als die Förderbescheide des Ministers hatten KGS-Schulleiter Jonck und die Vorsitzende des Elternrats, Silke Burow“ für die anwesenden Ratsherren Am Donnerstag parat. „Wir werden in Neustadt ein Bündnis der Schulen und Elternräte für die Digitalisierung gründen“, sagte Jonck. Ziel dabei sei es, die Anforderungen und Erfahrungen vor Ort zu bündeln.

Von Mario Moers