Neustadt

Auf der Bühne im Amtsgarten des Schlosses Landestrost geht es am Freitag, 27. August, und Sonnabend, 28. August, mit einem musikalischen Wochenende im Kultursommer der Region Hannover weiter. Pop, Soul, Jazz und Folk bringt Teresa Bergman am Freitag auf die Bühne. Einen Mix aus Soul, Jazz und Gospel spielen Willy Sahel und Band am Sonnabend.

Bergman ist weit gereist. Aufgewachsen in Neuseeland, kam sie 2009 nach Europa. Nach langen Jahren auf den Bühnen dieser Welt veröffentlichte die Sängerin und Komponistin ein Pop-Soul-Album mit Jazz- und Folkelementen. „Apart“ erzählt eine intensive Trennungsgeschichte mit experimentellen Vocalarrangements, kunstfertigen Gitarrenriffs und einer ausgefeilten Soundästhetik. Im Mittelpunkt steht Bergmans wichtigstes Instrument: ihre wandlungsfähige Stimme. Quasi geadelt hat sie der Deutschlandfunk Kultur mit der Aussage, sie sei „das größte Talent, das wir im vergangenen Jahr entdeckt haben“.

In der Sahel-Zone von Musik umgeben aufgewachsen

Nicht minder spannend ist die Vita von Sahel. Der Bandleader ist in N’Djamena, in der Sahel-Zone im Tschad, geboren und von Musik umgeben aufgewachsen. Seine Mutter ist Gospelsängerin, sein Vater ein klassischer Gitarrist. Der Interpret hat aus den Wurzeln seiner Heimat Moissala seine ganz eigene musikalische Sprache entwickelt, heißt es von den Veranstaltern. Er präsentiere einen wunderbaren Rhythmusmix aus Soul, Jazz und Gospel, singt dazu in seiner Muttersprache Mbaye und in acht weiteren Sprachen. Ob Solo mit Band oder Big Band, seine Musik ergreift die Zuhörer und versetze alle in Bewegung, versprechen die Organisatoren.

Die Konzerte im Amtsgarten, Schlossstraße 1, beginnen jeweils um 20 Uhr. Karten kosten 22, ermäßigt 18 Euro und können im Vorverkauf auf https://kultur-rh.reservix.de/events erworben werden.

Von Mirko Bartels und Beate Ney-Janßen