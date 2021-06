Neustadt

Das kulturelle Leben startet wieder und damit auch die Veranstaltungsreihe Kultur im Schloss der Region Hannover. Wie bereits im vergangenen Jahr finden die Konzerte im Amtsgarten des Schloss Landestrost, Schlossstraße 1, statt. Den Auftakt macht am Freitag, 11. Juni, ab 20 Uhr das Duo Joco. Hinter dem klangvollen Namen stehen Josepha und Cosima Carl – Schwestern mit zwei starken Stimmen, heißt es von den Veranstaltern. Sie versprechen einen Liveabend bei dem die Besucher hautnah erleben können, wie der Harmoniegesang der jungen Frauen, sparsam und kraftvoll Instrumentiert die Zuhörer berührt und mitreißt. Die Künstlerinnen aus Hamburg wollen in Neustadt Stücke ihres zweiten Albums „Into the Deep“ präsentieren. Die Karten kosten 19, ermäßigt 13 Euro. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit. Das gilt übrigens für alle Konzerte.

Klassik mit Twist in die Neuzeit

Zwei Tage später geht es klassisch im Amtsgarten weiter: Sonntag, 13. Juni, ab 19 Uhr tritt die Musikformation Musica Assoluta mit drei Solisten auf. Elisabeth Kufferath (Violine), Thorsten Encke (Violoncello) und Mario Häring (Klavier) wollen den Spagat zwischen hochspezialisierter Musik unserer Gegenwart und einer stilistisch breitgefächerten Dramaturgie wagen. Sie spielen unter anderem ein leidenschaftliches Trio des jungen Beethoven mit Twist in die Jetztzeit, heißt es von den Veranstaltern. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Karten kosten 15, ermäßigt 10 Euro.

Das Ensemble musica assoluta wagt den Spagat zwischen Klassik und Moderne. Quelle: Nader Ismael

Stilsicherer Mix

Mit Klangwelten, die in keine Schublade passen wollen die Interpreten von Conic Rose ihr Publikum Sonntag, 18. Juni, ab 20 Uhr, überraschen. Dabei trifft Flügelhorn auf Piano, Rapp und Bass. Trompeter Uli Beckerhoff spielt an diesem Abend als Gast auf der Open-Air Bühne. Karten kosten 19, ermäßigt 13 Euro.

Uli Beckerhoff ist Gast beim Konzert von Conic Rose im Schloss. Quelle: Frank Pusch

Veranstaltungsort für die Konzerte soll die Open-Air-Bühne im Amtsgarten von Schloss Landestrost sein. Aufgrund der pandemiebedingten Umstände können sich die Planungen kurzfristig ändern, heißt es von den Veranstaltern. Sie bitten die Besucher sich auf der Seite über den jeweils aktuellen Stand vorab zu informieren. Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf im Schloss Landestrost, Schlossstr. 1, Neustadt, unter Telefon (0511) 616-25200 oder per E-Mail an: kultur@region-hannover.de.

Von Mirko Bartels