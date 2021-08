Neustadt

Ein neues Kunstprojekt könnte an der Sporthalle Bunsenstraße entstehen. Die Stadt ruft in einem Wettbewerb Künstlerinnen und Künstler auf, Entwürfe für die Gestaltung der Außenfassade einzureichen. Die Vorschläge können bis Mitte September abgegeben werden.

Heimspielhalle der Basketballer temps-Shooters

Die Leine-Schule nutzt die Halle für den Sport-Unterricht, außerdem trainieren dort Basketballmannschaften des TSV Neustadt, und die „temps Shooters“ aus dem TSV treten dort zu ihren Heimspielen an. Neu gestaltet werden sollen die weithin sichtbaren Wände, also der Eingangsbereich (Richtung Bushaltestellen) sowie die Front zur Bunsenstraße, wie Stadtsprecher Yannick Behme erläutert. Sollte ein Grünschnitt im Eingangsbereich vonnöten sein, werde die Stadtverwaltung das veranlassen. Fensterscheiben sollten frei bleiben, betont Behme.

Die Wände der Bunsen-Sporthalle sollen künstlerisch gestaltet werden. Quelle: Stadt Neustadt

Motiv soll Bezug zum Sport haben

Das künftige Motiv solle einen Bezug zur Schule aufweisen, in jedem Fall aber zum Thema Sport. Es braucht wetterfeste, gut deckende Farben, denn das Motiv soll mehrere Jahre überdauern. Gern könnten unterschiedliche Farben und Materialien genutzt werden. Der künstlerischen Freiheit sind hier fast keine Grenzen gesetzt, außer, dass die Wand des Gebäudes nicht baulich verändert oder zerstört werden darf.

Eine Freigabe für Graffiti-Sprayer haben Stadt und Ideenstadtwerke im April für die Wände des ehemaligen Hallenbads gegenüber erteilt und viel Resonanz erzielt. Allerdings mussten sie das Gelände nach knapp einem Monat wieder schließen, weil immer wieder Leute in die Schwimmhalle einbrachen und dort randalierten. An der Bunsen-Halle solle das Ganze nun etwas kontrollierter ablaufen, sagt Behme.

Etliche Kunstwerke sind am alten Hallenbad zu sehen – das Projekt musste aber frühzeitig abgebrochen werden. Quelle: Kathrin Götze

Jury bewertet die Angebote

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten die benötigte Zeit und die Gesamtkosten in ihren Angeboten mit angeben, außerdem mindestens eine Skizze und Beschreibung des Motivs. Das Angebot soll bis Montag, 13. September, bei der Stadtverwaltung Neustadt eingehen, und zwar an Evelyn Barz im Fachdienst 40, Nienburger Straße 31.

Sobald am Stichtag alle Angebote vorliegen, werde sich ein unabhängiges Gremium, bestehend aus Vertretern aus Schule, Sport, Politik, Kunst, Verwaltung und des Hauptsponsors der Basketballmannschaft, Firma Temps, zusammenfinden und die Angebote bewerten, sagt Behme. Ziel sei es, dass die Halle noch in diesem Jahr in neuem Glanz erstrahle.

Von Kathrin Götze