Neustadt

Vier Kinder und ein Erwachsener waren in einem Haus an der Suttorfer Straße, als am Sonntagabend gegen 19.40 Uhr in der Küche ein Feuer ausbrach. Als die Feuerwehr dazukam, hatten die Bewohner den Brand bereits selbst gelöscht. Eines der Kinder hatte dabei Rauchgas eingeatmet und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Feuerwehrleute belüften die Wohnung

Ein Trupp der Feuerwehr erkundete mit Atemschutz die Wohnung und suchte mit der Wärmebildkamera nach möglichen Glutnestern. Anschließend befreiten die Helfer das Haus mit einem Lüfter von den Rauchgasen, sodass die Familie dort bleiben konnte. 25 Kräfte der Ortsfeuerwehr Neustadt waren unter Leitung von Markus Niemeyer im Einsatz.

Aufregung wegen vorheriger Brandserie

Wegen der vorausgegangenen Brandserie vor zwei Wochen habe sich zunächst die Polizei aus Hannover auf den Weg gemacht, berichtet Feuerwehrsprecherin Martina Fachmann. Recht schnell wurde klar, dass nur angebranntes Essen die Brandursache war – die Ermittler kehrten wieder um.

Von Kathrin Götze