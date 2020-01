Neustadt

In einer Küche in einem Wohnhaus an der Königsberger Straße ist am Sonnabendabend gegen 19 Uhr ein Brand ausgebrochen. Angaben der Feuerwehr zufolge waren Nachbarn auf das Piepsen des Rauchmelders aufmerksam geworden und hatten die Einsatzkräfte alarmiert. Zudem retteten sie die Bewohnerin aus ihrer brennenden Wohnung.

Die Straße war während des Einsatzes zwischen der Landwehrkreuzung und der Saarstraße gesperrt.

Bewohnerin erleidet Rauchvergiftung

Die Rettungskräfte der Feuerwehr setzten einen so genannten mobilen Rauchverschluss an der Wohnungstür ein und bekämpften den Brand mithilfe eines C-Strahlrohres. Die Wohnung musste mit einem Druckbelüfter entraucht werden.

Die Bewohnerin erlitt eine Rauchgasvergiftung, sie wurde zur Untersuchung vom Rettungsdienst ins Klinikum Neustadt gebracht. Weitere Bewohner wurden in ihren Wohnungen durch Feuerwehrkräfte betreut. Bei dem Einsatz unter Leitung von Zugführer Martin Herdzina waren 20 Kräfte aus Neustadt im Einsatz.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Neustadt lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Mirko Bartels