Krone der Mandelsloher Kirchenglocke gesucht

Mandelsloh

Kirchenglocken künden an, laden ein und sagen an, was die Stunde geschlagen hat. In Mandelsloh geht das seit einigen Jahren nicht mehr im Dreiklang. Denn lediglich zwei der Glocken im Turm der St.-Osdag-Kirche sind in Betrieb. Aber das soll sich ändern. Die Krone der kleinsten Glocke stellt den Kirchenvorstand allerdings noch vor ein Rätsel.

Wie hat die Krone ausgesehen? Zu dieser Frage hofft Bodo Messerschmidt aus Mandelslohs Kirchenvorstand auf alte Fotos oder überliefertes Wissen. Die Krone, das ist die oftmals verzierte Aufhängung einer Glocke. Krone wird sie genannt, weil sie sich am Kopf der Glocke befindet und ihre Form genau dem entspricht: einer Krone. Eine solche nützliche Zierde hatte auch die „nur“ 150 Kilogramm schwere und aus dem 14. Jahrhundert stammende kleine Glocke der Mandelsloher. Wie sie ausgesehen hat, möchte Messerschmidt erkunden.

Metall war wichtiger als Klang

1942 sind alle drei Glocken demontiert worden. Im Zweiten Weltkrieg zählte der Wert des Metalls, aus dem sie gegossen waren, deutlich mehr als der Klang, den sie erzeugten. So wurde der kleine Ort seines Klangs beraubt. Doch die Mandelsloher hatten Glück. Noch 1945 kamen die drei Glocken zurück in das Dorf. Dem Schicksal, eingeschmolzen zu werden, waren sie entgangen. Unbeschadet landeten sie wieder an. Was aber fehlte, war die Krone der kleinsten Glocke.

„Wir sammeln seit zwei Jahren Geld für die Restaurierung aller drei Glocken“, sagt Messerschmidt. Angesichts von rund 140.000 Euro Kosten für dieses Vorhaben, dauere das eine ganze Weile. Bis zum tatsächlichen Beginn der Restaurierung hofft der Kirchenvorstand nun darauf, dass irgendwo noch Hinweise auf die fehlende Krone vorhanden sind, setzt auf historische Bilder in privaten Alben, auf Erzählungen oder auch auf Zeitungsausschnitte. „Wir wollen alle Recherchemöglichkeiten ausschöpfen, um dem Original so nah wie möglich zu kommen“, sagt er.

Im Archiv der Kirchengemeinde ist zwar eine Ablieferungs-Karteikarte aus der Kriegszeit vorhanden, in der jedoch kein Bild der Glocke hinterlegt ist. Eine Dokumentation von der Abnahme der Glocken hat der Kirchenvorstand ebenso wenig gefunden wie Bilder oder Fotos. Wer Hinweise zu den Mandelsloher Kirchenglocken hat, kann sich mit Bodo Messerschmidt unter Telefon (05072) 1280 in Verbindung setzen.

Von Beate Ney-Janßen