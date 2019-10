Mandelsloh

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Beizeiten beginnen die Proben für das Krippenspiel in der St.-Osdag-Gemeinde in Mandelsloh. Darsteller für Maria und Josef, Hirten und heilige drei Könige werden noch gesucht. Ein erstes Treffen beginnt am Freitag, 25. Oktober, um 16 Uhr im Gemeindehaus an der St.-Osdag-Kirche. Kinder ab 3 Jahren sind zum Mitmachen eingeladen.

Proben sind bis Weihnachten dann immer freitags, 16 bis 17 Uhr. Die Aufführung ist für den Gottesdienst an Heiligabend ab 14.30 Uhr geplant. Während der Proben wird parallel eine Krippe gebaut, die dann unter dem Christbaum in der Kirche stehen soll. Schauspieler und Bastler sind zu den Treffen willkommen.

Letzte Familienkirche des Jahres am Sonntag

Letzter Termin der Familienkirche ist am Sonntag, 27. Oktober. Das Treffen der jungen und älteren Gläubigen beginnt um 16 Uhr mit dem Gottesdienst in der St.-Osdag-Kirche. Das Thema lautet „Jesus und die Kinder“, der Gottesdienst ist einfach gestaltet und dauert rund 20 Minuten. Anschließend geht es im Gemeindehaus bis etwa 18 Uhr weiter mit Spielen, Bastelangeboten, Zeit zum Klönen und einem Imbiss. Das Familienkirchen-Team sucht immer Unterstützung von Ehrenamtlichen, die Lust haben, solche Treffen in der Gemeinde zu organisieren.

