Neustadt

Von einem vorzeitigen Ende will Jürgen Winkler nichts wissen. Bis zum letzten Tag im Januar bleibt der Leiter des Kriminalermittlungsdienstes auf dem Posten. „Den Resturlaub habe ich schon aufgebraucht. Ich nehme mir immer Anfang des Jahres ein paar Tage, um für die Vereine Statistiken und anderes zu erledigen“, sagt der Kriminalhauptkommissar.

Wenn er zum 1. Februar in den Ruhestand wechselt, hat der 62-Jährige weiterhin genug zu tun. Pfadfinder, Oyama Karate Kai, und der Förderverein des Hauses Ried in Bordenau, das Hobby Fahrradfahren und Spinning – all das wird ihn auf Trab halten. „Vielleicht habe ich dann mal wieder Zeit zum Lesen“, sagt Winkler. Mit dem neuen Lebensabschnitt enden für ihn 40 Jahre und vier Monate im Polizeidienst. Die letzten achteinhalb davon hat er in seiner Heimatstadt Neustadt geleistet, hat dem Kriminalermittlungsdienst mit seiner energischen und pragmatischen Art einen ganz eigenen Stempel aufgedrückt.

Anzeige

Pfadfinder zu Besuch: Anja Beermann (von links) und Jürgen Winkler nehmen von den Pfadfindern Marit Weinrich (15) und Thomas Maibaum (17) das Friedenslicht fürs Polizeikommissariat entgegen – Winkler hatte den Kontakt hergestellt. Quelle: Carola Faber

Karriere mit vielen Stationen

Zuvor hat er sich in vielen Bereichen der Polizeiarbeit betätigt. Zum Einstieg in die Bereitschaftspolizei, dann Studium, Diagonalaufstieg, Einbruchsdezernat Hannover. Es folgte Winklers erstes Heimspiel beim Kriminalkommissariat Neustadt. „1994 waren Kripo und Streifendienst noch getrennte Einheiten. Die hatten nicht viel miteinander zu tun, obwohl sie im gleichen Haus arbeiteten“, sagt er. Die Kripo vor Ort war zuständig für alles vom Fahrraddiebstahl bis zum Mord – auch das hat sich in jüngster Zeit stark verändert.

Winklers Karriere ging weiter. In der Polizeiinspektion Hannover-Land kümmerte er sich rund sieben Jahre lang um Schwerkriminelle: Sexualdelikte, Brand, Tötung – das sind die Fälle für die Leute von der Kriminalfachinspektion 1. Als erster an Mordtatorten zu sein, verbrannte Körper nach Unfällen zu sehen, und auch die obligatorische Obduktion von Mordopfern zu begleiten – all das ist nichts für Zartbesaitete. „Ich konnte das seltsamerweise immer gut abspalten“, sagt Winkler. Musste er auch: Die seelsorgerische oder psychologische Betreuung für Einsatzkräfte hat sich erst in den jüngeren Jahren entwickelt. „Seinerzeit hätte man da wohl gesagt: Wenn du das nicht vertragen kannst, pack lieber deine Koffer“, sagt Winkler.

Kurze Drähte vor Ort helfen

Nach sieben Jahren an der Verbrechensfront habe es ihn gereizt, auch die Hintermänner zu verfolgen: Vermögensdelikte, hieß die nächste Station: „Da geht es darum, den Kriminellen das Geld abzujagen.“ Vor der Rückkehr nach Neustadt kam er noch mal zum zentralen Kriminaldienst in Hannover. Brand und Sprengstoff waren Winklers Fachgebiete. 2012 trat er dann als Chef der Ermittler in Neustadt an. „Das habe ich mir so gewünscht“, sagt Winkler. Kurze Drähte, gute Vernetzung, Ortskenntnisse, all das sei natürlich günstig für die Polizeiarbeit. „Es hat aber auch Vorteile, wenn man von außen kommt.“

Auch Prävention gehört zum Job: Jürgen Winkler gibt in Neustadt Tipps, wie man Einbrüche vermeidet. Quelle: Mario Moers

Winkler ist keiner, der nur von einer Seite auf die Dinge blickt. Auch Profilierung und Eitelkeit sind ihm fremd. Wenn er von alten Fällen spricht, geht es nicht um Triumphe. Was ihm bis heute nachgehe, sei ein altes Verfahren aus dem Jahr 1995, sagt er. Damals fanden Pilzsammler einen erstochenen Mann im Wald bei Burgwedel-Fuhrberg, gefesselt und in einen Plastiksack gestopft. Der Kurde aus dem Irak war Opfer eines Mordes geworden, es ging um die geplante Heirat seiner Schwester in Deutschland. So ist der Wissensstand heute, doch die Ermittlungen gestalteten sich äußerst schwierig. Zwei Prozesse platzten, zum dritten im Jahr 2017 waren zwei der drei Mordverdächtigen bereits an Krankheiten gestorben.

Tiefschürfende Ermittlung bleibt im Gedächtnis

Winklers Ermittlungsgruppe verfolgte die Spur des Opfers zurück nach Syrien, ließ Zeugen dort und in der Türkei vernehmen. „Das war sehr interessant“, sagt Winkler. Internationale Fälle, die Zusammenarbeit in Kommissionen, um sich tief in Fälle hinein zu graben, das finde er schon faszinierend. Auch der Fall um den Millionenbetrüger Christian A. aus Neustadt, an dessen Unfalltod in Kambodscha manche bis heute zweifeln, habe ihn zwischenzeitlich beschäftigt, sagt Winkler. „Es gab viele Hinweise. Aber heute glaube ich nicht mehr, dass er noch lebt.“

Winklers Nachfolger soll Kriminalhauptkommissar Ralf Sebesta werden. Er kommt aus Hannover bereits dieser Tage zur Einarbeitung in Neustadt an. Aus der großen Abschiedsfeier, für die Winkler schon ein Lokal gemietet hatte, wird allerdings nichts.

Von Kathrin Götze