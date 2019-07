Metel

Giselher Hohlfeld versteht es, Politik und Geschäft miteinander zu verbinden. Seine Idee, am Steinhuder Meer ins Touristikgeschäft einzusteigen, scheint lukrativ – dann findet man ihn mit eingeschlagenem Schädel in der Nähe seines Hotelneubaus. Der Krimi „Totes Moor“ des Autors und Historikers Hubert Brieden ist seit seiner Entstehung vor 18 Jahren zu einem Klassiker des regionalen Krimis geworden. Der erste Band der Trilogie um den Ermittler Helmuth Krassek bietet den Lesern viel Vertrautes. Die Meerstraße, das Leben auf den Campingplätzen, den Rauchaal und den täglichen Stau auf der B 6 – bekannte Szenarien bilden den Rahmen für die spannende Geschichte.

Am Sonnabend, 6. Juli, liest Brieden, Mitglied des Arbeitskreises Regionalgeschichte in Metel, im Garten der Begegnung, einem Gartenatelier der Künstlerin Kerstin Faust. Es ist seit 2010 auch ein Treffpunkt für künstlerisch Interessierte und Teilnehmer von Kunstkursen mitten in der Natur. Der Eintritt ist kostenlos.

Den Garten der Begegnung erreichen Sie ab Metel, den Hinweisen ab Boßkampstraße folgend.

Von Mario Moers