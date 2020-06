Empede/Mariensee

Farbenfrohe Bilder mit Elementen von Collage und Karikatur und vielen witzigen Details: Mit seinem ureigenen „Konarskismus“ hat der Empeder Maler Marek Konarski sich bereits eine Fangemeinde erarbeitet. In Projekten arbeitet er vielfach mit seiner Frau Anna Niffka-Konarski zusammen, die als Grafikerin Layouts schafft, Ideen zur Vermarktung umsetzen kann und beispielsweise den Internetauftritt betreut. Letztes großes gemeinsames Projekt war die Galerie am Bahnhof. Für die Ortsporträts der Neustädter Dörfer hat das Paar zahlreiche Talente aus dem Neustädter Land eingebunden, die mit eigenen Motiven oder Details zu den Bildern beitrugen. Doch die Nachfolgeprojekte daraus blieben in der Corona-Krise stecken.

Buch zu Ortsporträts in Arbeit

Statt wie geplant im Mai ein Buch mit allen Ortsporträts und entsprechenden Texten dazu zu veröffentlichen, hat sich Anna Niffka-Konarski dafür nun deutlich mehr Zeit eingeräumt: „Was sollen wir mit einem Buch, wenn wir es nicht verkaufen können?“, sagt sie. Ursprünglich hatte sie sich den 11. Mai als Zieldatum gesetzt, ein Jahr nach der Eröffnung der Galerie am Bahnhof. Damals hatten sich zur Eröffnung Hunderte Besucher um die Bilder im Bahnhofstunnel gedrängt – heutzutage gäbe das einen Polizeieinsatz.

Durchatmen nach schlechten Gedanken

Insbesondere in den ersten Wochen der Corona-Krise habe sie sich extrem beklommen gefühlt, berichtet die 60-jährige, die in Polen aufgewachsen ist. „Vielleicht hinkt der Vergleich etwas, aber das Gefühl war so ähnlich: Auch in unserer Jugendzeit waren viele Dinge verboten, und die Stimmung war oft eher gedrückt.“ Auch über Krankheit und Tod habe sie in der ersten Phase viel nachgedacht, und sich von den Schreckensmeldungen ziemlich herunterziehen lassen, berichtet die sonst so quirlige und fröhliche Grafikerin. Dazu brachen die Aufträge der Werbekunden weg. So blieb es beim Sichten und Sortieren der Materialien – und auch zum Durchatmen nahm sich die kreative Dauer-Arbeiterin mal Zeit.

"Das ist aus Breslau, das aus Magdeburg, das aus Dubrovnik": Auf Reisen sammelt Marek Konarski Fotos von Gebäudedetails, die er in seine Gemälde hinein collagiert. Quelle: Kathrin Götze

Atelieralltag bleibt bestehen

Ihrem Mann ging es arbeitstechnisch etwas besser: „Ich habe einfach weiter gemacht wie zuvor, bin morgens ins Atelier gefahren und habe gemalt“, sagt Marek Konarski. Glücklicherweise habe er kurz zuvor eine ganze Reihe Bilder verkauft, sodass auch der finanzielle Druck nicht zu groß wurde. Dass er sich viele Gedanken um die Welt und die Menschen machte, zeigte sich aber im Inhalt der neuen Bilder: Lebensmittelskandale und Braunkohle-Tagebau finden sich beispielsweise als Motive wieder. Und in einer Reihe Skizzen sind schon ganz eigene Märchen-Interpretationen angelegt. Wie auch sonst pflegt der Künstler dabei einen sarkastischen Humor, der die fröhlich-bunte Karikaturenwelt seiner Figuren immer ein Stückchen ins Abgründige treibt.

Marek Konarskis Palette ist so bunt wie seine Bilder. Quelle: Kathrin Götze

Zeit, auch Reisebilder zu sichten und zu sortieren

Von Reisen stammen die Fotos von Landschaftsdetails und Versatzstücke von Gebäuden, die Konarski gerne in seine Bilder einfügt. „Das ist aus Breslau, das aus Magdeburg, das aus Dubrovnik“, sagt er, zeigt auf Fenster und Türen ein und desselben Gebäudeporträts. Auch da hatten Konarskis jetzt angesichts von Reiseverboten eine Menge Ruhe zum Sortieren. Für ein Projekt zum 40-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft mit dem französischen La Ferté-Macé haben das Paar und seine Unterstützer nun auch mehr Zeit gehabt: Die entsprechenden Besuche sind abgesagt worden. „Es geht aber ohnehin alles jetzt etwas langsamer als geplant“, sagt Anna Niffka-Konarski. Sobald dort etwas spruchreif ist, werde man es vorstellen.

Von Kathrin Götze