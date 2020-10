Neustadt

Eine neue Silhouette zeichnet sich an Neustadts Skyline ab: Am neuen Feuerwehrzentrum an der Nienburger Straße ragt jetzt ein alter Baukran neben dem Schlauchturm in den Himmel. Mit der Baustelle selbst hat das Gerät nichts zu tun – das Zentrum ist fast fertig. Es soll der Feuerwehr einmal zu Übungszwecken dienen. „Wir wollen daran mal die Absturzsicherung erproben“, sagt Lars Schwieger, Neustadts Ortsbrandmeister, der demnächst zum Brandschutzabschnittsleiter ernannt werden soll. Schwieger ist im Hauptamt als Gerätewart der Feuerwehr tätig, wird also auch nach dem Wechsel des Ehrenamts viel im Zentrum zu tun haben.

Das Feuerwehrzentrum ist schon nahezu fertig gebaut. Quelle: Kathrin Götze

Bevor die ersten Feuerwehrleute – natürlich bestens gesichert – daran hochklettern können, muss das Gerät einer Gefährdungsbeurteilung unterzogen werden, wie Schwieger erläutert. „Aber dort wird ohnehin erst geübt, wenn das Feuerwehrzentrum in Betrieb geht.“

Bau geht gut voran

Die Zeichen stehen gut, dass das pünktlich im Januar passiert. „Alles läuft gut, wir wollen das Gebäude bald übergeben“, sagt Martin Holznagel vom Bauleitungsteam beim Dienstleister Goldbeck. Das spezialisierte Bauunternehmen fungiert bei den 30-Millionen-Euro-Projekt für die Stadt als Generalunternehmer, übernimmt im Anschluss als privater Partner noch für 30 Jahre die Instandsetzung, dafür werden weitere 11 Millionen Euro fällig.

Auch der Kran gehört zur vertraglich festgelegten Ausstattung, wie Schwieger berichtet. Standard sei eine solche Übungseinrichtung aber keinesfalls, sagt Holznagel, „mir ist so etwas noch nicht untergekommen.“ Man habe das Gerät von einem Kranverleih übernommen, der es ausrangiert hatte. „Da mussten wir ein bisschen suchen“, berichtet der Bauleiter.

