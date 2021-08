Schneeren

Die SPD-Ortsratskandidatinnen und -kandidaten Bärbel Heidemann, Ferdinand Lühring, Susanne Wolf und Neueinsteiger Bengt Rebinsky wollen sich für eine Verkehrsberuhigung der Ortsdurchfahrt einsetzen, dafür soll die Fahrbahn verengt werden. Auch eine Querungshilfe in Höhe Tenor/Alter Sandberg und die feste Installation eines „Temposmileys“ sollen dazu beitragen.

In der Ortsratsarbeit gehe es in erster Linie darum, gemeinsam das Beste für das Dorf zu erreichen. Daher werde man die geplanten Neubau- und Sanierungsmaßnahmen für Schule, Kita und Sporthalle intensiv begleiten, teilen die Kandidaten mit. „Wichtig ist es aber auch, eigene Akzente zu setzen, damit der Ortsrat bunt und konstruktiv bleibt“, sagt Ferdinand Lühring, der für das Amt des Ortsbürgermeisters antritt und sich künftig ganz auf die Ortsratsarbeit konzentrieren will.

So bleibe es bei der Ablehnung gewerblicher Biogasanlagen. Schneller vorangehen solle es bei der Schaffung von Baumöglichkeiten und dem Aufbau von Ladestationen für Elektromobilität. Für Anregungen, Ideen und Mitarbeit stehe die SPD Schneeren allen offen.

Von Kathrin Götze