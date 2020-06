Klostergarten in Mariensee öffnet wieder für Besucher

Mariensee

Wer Entspannung in schöner Umgebung sucht, kann das Kloster Mariensee wieder besuchen. Allerdings sind die Möglichkeiten eingeschränkt, wie Äbtissin Bärbel Görcke mitteilt. Das Klostermuseum könne bis auf Weiteres nicht geöffnet werden, weil es zu eng und zu schlecht zu belüften ist. Auch Führungen gibt es deshalb nicht.

Ein Spaziergang durch den weitläufigen und luftigen Kreuzgang mit der Ikonenausstellung darin ist hingegen möglich, ebenso wie Besuche im Klostergarten. Dort können einzelne Besucher immer freitags, 15 bis 17 Uhr eingelassen werden. Auch am Wochenende, 12. und 13. Juni, werde man probeweise jeweils von 15 bis 17 Uhr öffnen, kündigt Görcke an. „Falls sich die Menschen weiter an die Abstandsregeln halten, können wir das fortsetzen“, sagt die Äbtissin.

Von Kathrin Götze