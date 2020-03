Zahlreiche Menschen lenken sich derzeit mit Gartenarbeit von der Corona-Krise ab – und sorgen für ungewöhnlich viel Betrieb an den Grüngut-Annahmestellen der Region Hannover – etwa in Mertel und Amedorf. Doch damit ist nun vorerst Schluss: Die Höfe bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Ein Ortsbesuch am letzten Öffnungstag.