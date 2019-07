Neustadt - Klimaschutz: Lamla schaut nach Langenhagen Klimaschutz beim Bauen muss nicht unerschwinglich sein. Grünen-Politikerin Ute Lamla nennt ein Beispiel aus Langenhagen-Engelbostel, wo Sozialwohnungen nach Passivhausstandard entstehen.

In Empelde hat die Firma Immo Control bereits 82 Wohnungen in Modulbauweise errichtet. Sie erhielt dafür die Grüne Hausnummer der Klimaschutzagentur. In Langenhagen sollen Sozialwohnungen ohne Heizkosten entstehen. Quelle: Immo Control