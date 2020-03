Kleine Truppe, große Fortschritte: So läuft der Bau des Gemeindehauses Johannes

Neustadt

Auch auf dem Bau hält der Fortschritt Einzug. Das lässt sich aktuell eindrucksvoll auf der Baustelle für das Johannes-Gemeindezentrum am Wacholderweg beobachten. Seit Dienstag ist dort eine kleine Truppe von drei Mann dabei, die Mauern hochzuziehen – und es geht beeindruckend zügig voran.

Dafür braucht es allerdings gute Vorbereitung, wie Vorarbeiter Oliver Schröder erklärt. Auf dem Plan ist jede Wand nummeriert. Die Zahlen finden sich auf den Steinen wieder, die palettenweise fertig zurechtgeschnitten angeliefert werden. Wo Öffnungen für Rohre vorgesehen sind, werden besonders vorgesägte Steine eingesetzt, die dann leicht ausgestemmt werden können.

Spezielle Steine werden passend vorgefertigt

Denn die Steine sind nicht mehr so klein, wie man sie mal kannte. Bis zu 250 Kilogramm wiegen die Kalksandsteinabschnitte, die die Männer in die Wände einfügen. Mithilfe eines speziellen Krans, der in vorgearbeitete Mulden in den Steinen greift, hebt Tobias Günther sie von der Palette. Er führt sie hinüber zu der Stelle, an der sein Kollege Muhammar Savua auf dem Gerüst steht. Mit der Kelle trägt dieser speziellen Kleber auf Kalksandsteinbasis auf und platziert jeden Stein sorgfältig.

Bürotrakt ist schon zu erkennen

Ein wenig erinnert das Verfahren an Spielzeug-Baukästen. „Das Mauern ist eigentlich ziemlich einfach“, sagt Schröder. Schwierig sei es nur zu Beginn, die Planmaße auf die Bodenplatte zu übertragen, damit zum Schluss alles zusammenpasst.

Den späteren Bürotrakt an der Straßenfront Im Heidland kann man schon gut erkennen, der spätere Gemeindesaal dient momentan noch als Lagerfläche für die zahlreichen Steinpaletten. „Es ist gut, wir können arbeiten, der Nachschub kommt“, sagt Schröder zufrieden.

Grundsteinlegung erfolgt beim Richtfest

In der Bodenplatte ist eigens eine Aussparung für den Grundstein vorgesehen. Doch die geplante Feier zur Grundsteinlegung, die am Sonntag stattfinden sollte, ist abgesagt. „Hoffentlich können wir sie dann zusammen mit dem Richtfest feiern, im Sommer“, sagt Kirchenvorsteher Eckhard Müller, der den Bau begleitet und betreut. Die Zeitkapsel aus dem Grundstein des ehemaligen Gemeindehauses, der vor rund 45 Jahren gelegt worden war, ist geborgen und geöffnet. Geplant war, den Inhalt in einem Gottesdienst gemeinsam mit der Gemeinde zu sichten – auch das ist nun auf unbestimmte Zeit verschoben.

Die Gemeinde erneuert ihr Zentrum für Verwaltung, Angebote und Gruppentreffs, weil das alte für eine Gemeinde mit rund 4200 Mitgliedern inzwischen zu groß und nicht mehr zeitgemäß war. Das neue Gebäude soll auch energetisch auf neuem Stand sein und so helfen, die laufenden Kosten zu senken. Die Gemeinde rechnet mit rund eineinhalb Jahren Bauzeit und rund 1,6 Millionen Euro Baukosten. Erster Spatenstich war im Februar.

Von Kathrin Götze