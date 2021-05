Neustädter Land

Die meisten Tiere flüchten, wenn ein riesiges Mähwerk auf sie zurollen würde. Kitze bleiben dagegen regungslos im hohen Gras sitzen. Diese Taktik wird dem Rehnachwuchs allerdings während der Mahd zum Verhängnis.

Weiden nach Kitzen abgesucht

Damit die Produktion von Grassilage und Heu nicht zur Verletzung oder zum Tod von Kitzen führt, sind derzeit wieder viele Ehrenamtliche im Einsatz. Dank ihrer schwebenden Drohnen mit integrierter Wärmebildkamera können sie die kleinen Warmblüter gerade morgens gut lokalisieren. So können die Kitze rechtzeitig von den Weiden geholt werden, bevor die Mähwerke über die Weide rollen.

Gegen Mittag, wenn sich der Boden durch Sonneneinstrahlung erwärmt hat, ist die Ortung mittels Wärmebildkamera dagegen nicht so einfach. Denn der Temperaturunterschied zwischen Erde und Tier sticht bei dem bildgebenden Verfahren dann nicht mehr so offensichtlich ins Auge.

Bitte an Spaziergänger: Kitze hocken lassen und nicht „entführen“

Allerdings sollten Spaziergänger in jedem Fall die Kitzrettung erfahrenen Menschen überlassen. Wer ein vermeintlich einsames Kitz findet und mitnimmt, entführt es mit großer Wahrscheinlichkeit. Die Ricke sucht ihren Nachwuchs regelmäßig auf, um ihn zu säugen. Aber oft liegen mehrere Stunden zwischen den Begegnungen. Schließlich ist das Muttertier eifrig auf Nahrungssuche. Offensichtlich einsame, unberührte Ecken, in den das Kitz hockt, wurden von den Ricken bewusst gewählt, um ihren Nachwuchs „zu setzen“, wie Gebären in der Jägersprache heißt.

Von Patricia Chadde